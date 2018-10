Ginnastica per adulti e over 60: al via 40 corsi in centro e nei quartieri

Hanno preso il via i corsi per adulti e over 60 per la pratica di attività ludico-motoria organizzati dagli uffici Partecipazione e Sport per la stagione sportiva 2018-2019. Sono 40 le attività in programma da ottobre a maggio, ciascuna della durata di un'ora con cadenza di due giorni alla settimana.

I corsi, a cura di istruttori qualificati, si terranno in centro storico e nei quartieri. Per quanto riguarda il centro, le attività sono in programma nelle scuole primarie Zanella e Da Porto e al liceo Fogazzaro; a Santa Croce Bigolina nella palestra della scuola primaria Pertini e della scuola secondaria di primo grado Scamozzi mentre a Debba nella sala parrocchiale. I corsi si terranno anche alla palestra della parrocchia di Bertesinella e, per quanto riguarda il quartiere di San Pio X, nella scuola secondaria di primo grado Barolini e nella palestra del centro polifunzionale; alla Stanga si svolgeranno nella palestra della scuola primaria Lioy e al centro comunitario Madonna della Pace. Altri corsi si terranno nelle sale parrocchiali di Anconetta, Sant'Andrea, Araceli, San Francesco. A Laghetto sono in programma attività nella sala parrocchiale e al palazzetto dello sport di via Lago di Pusiano mentre a Polegge i corsi sono organizzati nella palestra della scuola elementare Pajello. Nel quartiere di San Paolo le attività si terranno nella palestra della piscina di viale Ferrarin mentre a San Bortolo nella sala della parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Nel quartiere del Villaggio del Sole si potranno frequentare corsi al centro diurno per anziani di via Colombo e nella palestra della scuola primaria Colombo, mentre a Santa Bertilla nella palestra della scuola secondaria di primo grado Calderari. Infine, ai Ferrovieri i corsi saranno organizzati nella palestra della scuola secondaria di primo grado Maffei, sede staccata di via Carta.

Le associazioni che aderiscono all’iniziativa sono Centro Sportivo italiano (Csi), Asd Comitato Pro San Bortolo, Asd AsaBe, Club “I Sempreverdi”, Circolo Osa con Noi Sant'Andrea, club I Sempreverdi, associazione Senior Veneto, associazione Movimento e Salute, Gruppo Gioioso. È possibile iscriversi ai corsi direttamente nelle palestre e nei locali dove si tengono i corsi. Per le attività organizzate da Csi, Circolo Osa con Noi, Asd ASaBe e Asd Comitato Pro San Bortolo è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico di base.

Informazioni su sedi e orari sono disponibili su questo sito. Gli interessati possono contattare l'ufficio partecipazione, tel. 0444222157, email partecipazione@comune.vicenza.it o rivolgersi alle circoscrizioni. L'ufficio sport e l'ufficio partecipazione del Comune organizzano anche per la stagione sportiva 2018/2019 l'attività ludico-motoria per adulti e over 60. I corsi iniziano ad ottobre 2018 e terminano a fine maggio 2019.

Iscrizioni

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente nelle palestre dove si tengono i corsi.

Per le iscrizioni al Centro sportivo italiano Csi, al Circolo O.S.A. con Noi, all'A.S.A.BE e all'A.S.D. Comitato Pro San Bortolo è prevista la presentazione del certificato di idoneità all'attività non agonistica rilasciato dal proprio medico di base.

Dove e quando