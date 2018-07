Verso la prova costume: record di ricoverati per incidenti sportivi

Per passione o per necessità, sono moltissimi i vicentini che, con la bella stagione, escono dalle palestre o, più spesso, si alzano dai divani, e si riversano sulle strade per fare jogging o andare in bicicetta. Non bisogna mai dimenticare, però, di prestare sempre la massima attenzione; dalla buca sull'asfalto alla sterzata improvvisa, il rischio di farsi male è sempre dietro l'angolo.

A dimostrarlo sono i dati del Pronto Soccorso del San Bortolo che, negli ultimi giorni, hanno mostrato un incremento degli ingressi per traumi più o meno gravi, avvenuti durante un'attività fisica all'aria aperta. Solo nel weekend, su 700 pazienti, 200 presentavano fratture, contusioni e lesioni da "sport".

Nessuna emergenza caldo, invece: le temperature sono ancora lontane dalla soglia di rischio.