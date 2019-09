L'influenza è arrivata, pronto soccorso in tilt. Come prevenirla

"Se non ci sarà un'adeguata copertura vaccinale, rischiamo di trovarci presto con moltissime complicanze da gestire e il Pronto Soccorso in tilt", così la pensano all'ospedale di Vicenza dove hanno appena contato nella loro astanteria 900 persone in 3 giorni, con lunghe code e personale medico sotto stress.

Settembre è finito ma fa ancora abbastanza caldo, eppure è stato isolato il primo virus influenzale in Italia, a Parma, ma in tutta la penisola molti si sono ammalati per i virus para-influenzali.

"Mal di gola, raffreddore, naso chiuso, brividi, bronchiti, riniti, polmoniti, e, soprattutto gastro-enteriti con vomito, diarrea e dolori addominali. Il contagio si verifica prevalentemente per via aerea, attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni respiratorie", così spiega il primario del pronto soccorso di Vicenza ribadendo che però la vera influenza non è ancora arrivata.

Influenza sono previsti sei milioni di casi (e attenzione ai virus cugini)

Attenzione, meno malati, ma casi più gravi così si preannuncia la prossima stagione. Si stimano sei milioni di ammalati, che saranno colpiti da vera influenza, vanno poi aggiunti altri otto milioni che contrarranno virus simil-influenzali. Influenza "doc" e virus cugini metteranno quindi a letto 14 milioni di connazionali. "Si sono diffuse due nuove varianti dei virus H3N2 e H1N1 - sottolinea Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano - le quali, oltre ad avere una maggior capacità diffusiva, sono responsabili di forme influenzali che, soprattutto l'H1N1 nei bambini piccoli e l'H3N2 nei soggetti anziani e fragili, possono provocare maggiori severità e un più alto rischio di complicanze". Oltre a questi virus, "saranno presenti anche il B/Colorado e l'A/Kansas che sono varianti già conosciute dalle precedenti stagioni".

Prevenzione

Vaccinarsi salva la vita se si è oltre i 65 anni. Oltre alle misure di protezione e cura basate su vaccinazioni e all’eventuale uso di farmaci antivirali, una misura importante nel limitare la diffusione dell’influenza è rappresentata da una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie (ad esempio lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone; coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tossisce e starnutisce e poi gettarlo nella spazzatura; aerare regolarmente le stanze in cui si soggiorna).

Sintomi

I sintomi dell’influenza 2019-2020 sono i medesimi di ogni anno: si può riconoscerla dalla febbre spesso molto alta, da sintomi a carattere respiratorio, come tosse, raffreddore e mal di gola, da dolori articolari e muscolari, da mal di testa e brividi. Come sottolinea, il dott. Marco Bassetti, circolano in Italia circa 262 tipi di altri virus che sono considerati para-influenzali e che spesso presentano i medesimi sintomi, magari leggermente più lievi – questa tipologia di infezione è attiva già in questo momento.

Vaccino

I programmi vaccinali partono dalla metà di ottobre e molti rimandano la vaccinazione («tanto c’è tempo!») ma quest’anno sarebbe bene non ritardare. «I virus in circolazione nella prossima stagione saranno quattro — commenta Matteo Bassetti, presidente Sita, la Società italiana di terapia antinfettiva —. Due di tipo A (si chiamano A-H1N1 e A-H3N2). E due di tipo B: il B Colorado e il B Phuket». I vaccini disponibili, costruiti, secondo le indicazioni dell’Oms, in base a quello che succede nell’inverno dell’emisfero australe che anticipa il nostro, dovrebbero proteggere dalla loro aggressione. Gli esperti prevedono che le persone colpite dall’influenza, quella «vera» saranno almeno sei milioni nella prossima stagione. Più o meno come negli ultimi anni. Ma temono l’aggressività del virus A-H3N2 che colpisce soprattutto gli anziani. Questo virus lavora in sinergia con un batterio, lo pneumococco, che provoca complicazioni polmonari nei pazienti.

Vaccinarsi a Vicenza

La vaccinazione è offerta gratuitamente ai seguenti “soggetti a rischio”e viene eseguita dal Medico di Medicina Generale e dal Pediatra di Libera Scelta:

tutte le persone di età uguale o superiore ai 65 anni;

tutti i soggetti di età inferiore a 65 anni che risultano in possesso di esenzione ticket (per patologia o invalidità) affetti dalle seguenti malattie per le quali è indicata la vaccinazione:

malattie croniche dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio e renale malattie del sangue diabete malassorbimento intestinale malattie o terapie che comportino una carente o alterata immunità patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici tumori persone a cui è stata tolta la milza alle gestanti nel secondo e terzo trimestre di gravidanza ai familiari e conviventi a stretto contatto con i soggetti a rischio donatori di sangue

Inoltre, le sedi vaccinali del Distretto Est e del Distretto Ovest offrono gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale solo ai “soggetti a rischio” addetti a pubblici servizi di primario interesse collettivo di seguito indicati:

forze armate;

forze di polizia e di polizia municipale;

vigili del fuoco e personale della protezione civile;

volontari servizi sanitari di emergenza e personale sanitario;

personale degli asili nido, di scuole dell’infanzia e dell’obbligo;

personale della pubblica amministrazione;