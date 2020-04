Tessera sanitaria e certificati di esenzione per reddito: prorogata la validità

Tra le tante proroghe scattate nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso vi sono anche quelle relative alla scadenza delle tessere sanitarie e dei certificazioni di esenzione dal ticket per reddito.

Più in dettaglio, per le tessere sanitarie con data di scadenza compresa tra il 2 marzo e il 29 giugno 2020, la validità è stata estesa fino al 30 giugno 2020. Tuttavia la proroga non si applica alla funzione della card come Tessera Europea Assistenza Malattia (TEAM), pertanto nell’ipotesi di viaggio in un Paese europeo sarà necessario prima chiedere al proprio Distretto - via e-mail - il “Certificato Sostitutivo Provvisorio”. Sempre online sarà possibile scaricare copia cartacea dell’eventuale nuova Tessera Sanitaria emessa fino al 30 giugno, in questo caso nella sezione “servizi online” del sito www.sistemats.it.

Prorogata al 30 giugno anche l’assistenza sanitaria garantita ai cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e in altre specifiche situazioni.

È stata prorogata invece direttamente di un anno, dunque con scadenza al 31 marzo 2021, la scadenza dei certificati di esenzione per condizione economica (7R2, 7R4 e 7R5) ed esenzione dalla quota fissa sulla ricetta (7RQ) che avevano validità fino al 31 marzo 2020. Non sono state, invece, rinnovate le esenzioni per reddito e disoccupazione (7R3). Per chi invece non dispone già di questi certificati ma ne ha maturato il diritto, le nuove emissioni rimangono naturalmente possibili, previa autocertificazione e richiesta online, presso il sito www.aulss8.veneto.it nella sezione “Sportello Amministrativo online”, alla voce “Esenzione per reddito”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La proroga di validità dei certificati di esenzione non riguarda però chi nell’ultimo anno dovesse averne perso il diritto (per reddito familiare o età): in questo caso andrà compilato e trasmesso, sempre online sul sito dell’ULSS 8 Berica, il modello per la richiesta di revoca. Infatti regolari controlli sulla sussistenza dei requisiti per le esenzioni saranno effettuati anche per i certificati rinnovati automaticamente.