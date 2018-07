Pfas, varato il piano regionale: "Controllate 4 aziende su 600"

Pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Veneto gli interventi che Arpav dovrà fare per controllare le oltre 600 aziende che usano circa 200 tonnellate all'anno di PFAS nell'area del vicentino.

"Il piano di controllo ufficiale" viene attuato in riferimento alle metodologie proposte nei Progetti REACH en-Force (REF) e Progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP del PRC 2018.

Il decreto regionale è del 26 giugno, lo stesso giorno in cui ECHA, richiamata da questo documento della Regione, ha pubblicato il report in cui illustra le centinaia di tonnellate di PFOA e precursori del PFOA che vengono utilizzati in Veneto.

L'ufficio stampa della Miteni fa osservare che