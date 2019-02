Sottoscritto il Contratto 2019 tra Aulss7 e Pediatri di libera scelta: tutte le novità

Il Commissario dr. Bortolo Simoni e i Rappresentanti Sindacali dei 44 pediatri di libera scelta dell’Aulss7 Pedemontana hanno sottoscritto in data odierna il Contratto annuale individuale per il 2019. I bambini dai 0 ai 14 anni in carico a tali pediatri sono oltre 42.000: 20.690 per il distretto n. 1 e 21.988 per il distretto n. 2.

Facendo riferimento alle linee guida regionali e agli obiettivi del Patto Triennale 2018_2020 sottoscritto lo scorso anno, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, dr. Alessandro Pigatto, individua quali principali obiettivi del Contratto per il 2019: educazione alla salute, destinata a tutta la famiglia, vera “unità di cura” del bambino, che spazia dalla promozione dell’allattamento all’alimentazione, dalla prevenzione di traumi alla promozione dell’attività fisica; percorsi assistenziali per bambini malati gravi, bambini con asma, obesi o in sovrappeso, in collaborazione con gli altri servizi aziendali; incontri a scuola per la somministrazione farmaci cosiddetti salvavita privilegiando il rapporto diretto genitori/pediatra/scuola; apertura coordinata degli studi dei pediatri associali con apertura di un ambulatorio dell’associazione fino alle 19.00 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 8.00 alle 10.00 per prestazioni non differibili; promozione dell’integrazione informatica dei pediatri in associazione.