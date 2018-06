Mondiali 2018, mangiamoci l'Argentina: empanadas de carne criollas

Un piatto tipico considerato più uno stuzzichino che un piatto vero e proprio: esistono tantissime varianti, questa forse di può definire più "classica"Empanadas de carne criollas. Ecco la ricetta di saboresargentinos.net.



Ingredienti:

Dischi di pasta per empanadas per forno, 1 confezione

Uovo per spennellare

Ripieno:

Carne di manzo tagliata a cubettini piccoli o macinata, 250 gr.

Cipolla, 150 gr.

Cipolla d'inverno o cipolletta, 100 gr.

Peperone rosso, ½

Olio di semi, 4 cucchiai

Cumino, ½ cucchiaino

Pimentón extra, ½ cucchiaino

Olive verdi snocciolate, 100 gr.

Uova sode, 2

Sale e pepe



Preparazione

Tagliare le cipolle e il peperone rosso. Soffriggere nell'olio a fuoco forte per 5 minuti.

Aggiungere la carne e continuare la cottura per ancora 5 minuti.

Togliere dal fuoco, aggiungere il cumino, il pimentón, sale e pepe. Lasciar raffreddare.

Aggiungere le olive e le uova sode sminuzzate. Portare al frigorifero per almeno 2 ore.

Riempire i dischi di pasta con il ripieno, bagnare leggermente con acqua l'orlo della pasta e chiudere formando il "repulgue".

Disporre su una teglia unta d'olio e spennellare la parte superiore con uovo sbattuto.

Cucinare in forno preriscaldato a temperatura alta (200°C) per 20 a 25 minuti, fino a dorare la superficie.