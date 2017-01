Vicenza, Umberto Guidato è il nuovo prefetto, Variati:“Presto al lavoro insieme”

Il Consiglio dei Ministri, venerdì, ha nominato Umberto Guidato nuovo prefetto di Vicenza; ricoprirà il ruolo affidato sino a qualche mese fa a Eugenio Soldà.

Appena ha appreso la notizia, il sindaco Achille Variati ha telefonato a Guidato per dargli il benvenuto, anche in veste di presidente della Provincia. “Ho voluto chiamarlo subito per congratularmi per la nomina e dargli il benvenuto a Vicenza – commenta il sindaco Variati -. Appena arriverà in città ci incontreremo per iniziare a lavorare insieme per affrontare i temi più importanti per la città e per il territorio provinciale”. Umberto Guidato è stato prefetto di Caltanissetta, Avellino e Taranto prima di essere nominato prefetto di Vicenza.

Chi è

Nato a Lecce il 25 settembre 1953 ed è coniugato.

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita all'università degli studi di Bari il 17 aprile 1978; è abilitato all'esercizio della professione legale dal 1980 ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche nel 1984.

- Vincitore di concorso per Vice Consigliere di Prefettura ha preso servizio il 15 dicembre 1982 presso la Prefettura di Piacenza dove ha svolto numerosi ed importanti incarichi tra i quali dal 1987 al 1991 quello di Vice Capo di Gabinetto.

- È stato trasferito a domanda alla Prefettura di Lecce il 22 aprile 1991 dove dal 15 luglio 1992 ha ininterrottamente disimpegnato le funzioni di Capo di Gabinetto fino al 28 febbraio 2005.

- Con decorrenza 1.1.1997 è stato promosso alla qualifica dirigenziale ed ha superato il corso di formazione professionale con "segnalato profitto"; ha ricoperto l'incarico di Vicario del Prefetto di Lecce dal 1.3.2005 fino alla nomina a Prefetto.

- Dal 1° luglio 2008 al 19 agosto 2008 ha disimpegnato le funzioni di Viceprefetto in sede vacante.

- Dal marzo al maggio 2009 è stato designato dal Prefetto di Reggio Calabria quale Presidente della Commissione di accesso ai sensi dell'art. 143 del Dlgvo 267/2000 istituita in un comune di quella Provincia. È stato nominato prefetto dal Consiglio dei ministri dal 30 dicembre 2009.

- Prefetto di Caltanissetta dal 26 maggio 2010 al 1° aprile 2012.

- Prefetto di Avellino dal 2 aprile 2012 al 29 dicembre 2013.

- Prefetto di Taranto dal 30 dicembre 2013.

Altri incarichi:

Gestioni commissariali: Comune di Taurisano (giugno-dicembre 1994); sub Commissario di Lecce dal gennaio al giugno 1995; Comune di Monteroni di Lecce dal 1.2.2001 al 15.5.2001; Comune di Matino dal 19.9.2001 al 28.5.2002; Comune di Monteroni di Lecce dal 28.5.2002 al 27.5.2003; Comune di Campi Salentina dal 19.2.2004 al 15.6.2004; Comune di Carmiano dal 12.7.2004 al 4.4.2005; Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce dall’1.8.2005 al 31.3.2007; Comune di Monteroni di Lecce dal 15.10.2007 all'aprile 2008.

È stato inoltre componente supplente del CO.RE.CO., sez. di Lecce dal 1992 al 2001 nonché effettivo della Commissione Provinciale dei pubblici esercizi dal 1992 al 2006.

Con decreto del Ministro della Sanità del 12.10.1992 è stato nominato componente del Collegio dei revisori dei Conti della U.S.L. LE/1 di Lecce fino alla ricostituzione degli organi ordinari.

Rappresentante della Prefettura in seno all'Associazione "Grottella"; assemblea prevista dall'art.5 della convenzione tra i comuni di Arnesano, Carmiano, Monteroni, Novoli, San Pietro in Lama e Veglie nell'ambito del P.O.N. "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006" progetto pilota in Puglia.