Vicenza, torna il presidio dei No Dal Molin: 15 giorni di lotta, dibattiti e socialità

Da giovedì, fino al 26 gennaio prossimo, torna a Vicenza il presidio permanente dei No Dal Molin. Un ritorno 10 anni dopo la realizzazione della struttura nel terreno di ponte Marchese, rimossa poi nel 2013.

In questi 15 giorni prenderanno vita una serie di iniziative, dibattiti e momenti di socialità che toccheranno varie tematiche, dal caso di Borgo Berga alla Pedemontana. "Discuteremo e ci organizzeremo per trovare insieme le forme per non essere testimoni del saccheggio del nostro territorio - spiegano gli attivisti - ma bensì per essere un muro popolare tra l’ambiente e chi vorrebbe distruggerlo".



Di seguito il programma delle iniziative:

- Giovedì 12 gennaio **Inaugurazione**

ore 21 lettura scenica con Marta Cuscunà in "The Beat of Freedom"



- Sabato 14 Gennaio

ore 16 International Global Conference su guerre e basi militari, ospiti e collegamenti da tutto il mondo

ore 22 OPB in concerto



- Domenica 15 Gennaio

ore 17 Assemblea verso l’8 Marzo sciopero globale delle donne: "Non una di meno! Siamo una Marea!"

ore 18.30 spettacolo teatrale: “Siamo tutte Noi”

- Martedì 17 Gennaio

ore 20.30 dibattito: "Il caso Borgo Berga"

- Mercoledì 18 Gennaio

ore 21 Teppa Bros (Lo Stato Sociale Dj Set)

- Giovedi 19 Gennaio

ore 20.30 dibattito: "The Gangs of Roads. Passante, Pedemontana e Valdastico: la predazione al tempo delle grandi opere"

- Venerdi 20 Gennaio

ore 20 cena multietnica

ore 21Spettacolo-Teatro Forum "Noi Altri. Un paese troppo piccolo per tutti?"

- Sabato 21 Gennaio

ore 20 Cena dei No dal Molin accompagnata dalla partecipazione musicale di Luca Bassanese

ore 21 spettacolo con Sgrexende e Carlo Presotto

- Domenica 22 Gennaio

dalle ore 10 alle ore 16mercato dei produttori e degli artigiani

ore 13 pranzo sociale

ore 16 dibattito: "Dal Melagon ai Pfas, l'acqua è un bene comune da difendere!"

- Martedì 24 Gennaio

Fashion Show: Antagonisti Vintage vs Nodalmolin

- Giovedi 26 Gennaio

ore 21 Wu Ming presenta "Un viaggio che non promettiamo breve “. Parteciperanno alla discussione esponenti dei Comitati No Tav della Val di Susa.