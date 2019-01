Giallo Spiaggetta: «È salva», ma Cicero nega tutto

I giovani Dem esultano, su Facebook spopola il video di un servizio di una Tv locale che annuncia che è pronto un bando per la gestione de "L'Ultima Spiaggia", altrimenti detta "Spiaggetta" ovvero il chiosco sulla sponda del Bacchiglione a San Biagio. Il posto, alla fine della scorsa estate era finito al centro di un progetto, annunciato dall'assessore alle infrastrutture Claudio Cicero, di costruire una strada che porta fino ai Carmini, sacrificando quel tempio della movida estiva vicentina.

Immediatamente era nata una mobilitazione, la presentazione di diverse petizioni e una protesta per fermare la decisione. E venerdì, appunto, l'annuncio con una nota dei Giovani Democratici di Vicenza: «È arrivata la notizia che L'Ultima Spiaggia Tiki Beach è salva. Dopo la battaglia portata avanti da noi con tutte le forze di opposizione, che ci visto raccogliere più di 2000 firme, è ufficiale il passo indietro dell'amministrazione Rucco sulla costruzione della strada passante per San Biagio»

Un annuncio che però trova un muro proprio dall'assessore alle infrastrutture Claudio Cicero il quale cade letteralmente dalle nuvole: «Non so di cosa stanno parlando - ha dichiarato - non è cambiato assolutamente nulla, discuteremo con la maggioranza un progetto che in realtà è un adeguamento, faremo alcune valutazioni e poi la maggioranza si esprimerà».

Insomma un piccolo giallo che potrebbe anche essere sintomo di qualche mal di pancia all'interno della maggioranza. Se il bando, non ancora pubblicato, esiste in forma di bozza allora chi ha fatto uscire la notizia forse non ha messo al corrente l'assessore Cicero il quale, come si dice in questi casi, suggerisce di non dire "spiaggia" se non ce l'hai nel sacco.