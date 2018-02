Forza Nuova a Vicenza con 30 partecipanti, Fiore: "Marea montante di adesioni"

Breve apparizione a Vicenza del leader e fondatore di Forza Nuova. Un corteo di una trentina di persone con le bandiere del movimento di estrema destra si è radunato in piazza delle Poste alle 12:30 di domenica.

Poche persone ma decine di poliziotti e camionette ai varchi della piazza per impedire disordini - dopo i fatti di venerdì a Bologna con gli scontri avvenuti in occasione del comizio di Fiore nel capoluogo emiliano. Disordini che a Vicenza non si sono visti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Durante il suo discorso il leader del movimento "nazional-popolare" come si autodefinisce ha presentato i candidati della lista "Italia agli Italiani" alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

"Marea montante sul territorio di nuclei, sezioni e gente che stannno aderendo a Forza Nuova e a Italia e agli Italiani"

Allegati