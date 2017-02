Vicenza, Quero a La Zanzara: "Lavoro molto e mi faccio le canne"

Alla trasmissione La Zanzara su Radio 24 Giuseppe Cruciani ha intervistato Matteo Quero, l'ex politico e amministratore di Aim-Ampcs finito in un polverone nei giorni scorsi per aver comprato in Olanda 150 grammi di marijuana e 15 di hashish.

"Ho comprata la droga in Olanda per non dare i soldi alle mafie in Italia - ha detto Quero - sono una persona normale che lavora molto durante il giorno e la sera invece di bersi una bottiglia di vino o di whisky oppure prendersi del Valium e dare i soldi alle case farmaceutiche mi faccio un thè oppure mi fumo una canna".

"Il sindaco – ha aggiunto Quero - ha avuto perfettamente ragione a mandarmi via. Ma ho fatto benissimo il mio lavoro anche facendomi le canne".

Sui suoi precenti burrascosi ha concluso:

"Mi hanno fermato in un luogo pieno di prostitute, ma non sono mai andato a prostitute e non ho mai pagato nessuna multa da 500 euro perché la multa non l’ho mai presa".