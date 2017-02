Vicenza, Provincia a rischio fallimento. Variati: “Se tagliano siamo sotto di 20 milioni”

Tempo di bilanci per la Provincia di Vicenza. Entro il 31 marzo anche Palazzo Nievo – sede della Provincia – deve presentare il rendiconto annuale. Ma su tutto grava la scure dei tagli previsti dalla legge che porterebbero le casse dell’ente sotto di ben 20 milioni di euro. “Invito gli ispettori ministeriali a farsi un giro da noi, a vedere con i propri occhi che qui non ci sono sprechi. Siamo una Provincia virtuosa, è il momento che le istituzioni nazionali se ne rendano conto”, ha sottolineato Variati presentando lunedì le nuove deleghe del Consiglio Provinciale.

Giovedì 16 Febbraio, in qualità di presidente dell’UPI (Unione Provincie Italiane) Variati riunirà a Roma tutti i Presidenti delle Province d’Italia. “Ho chiesto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un incontro, affinché intervenga presso il Governo e sia eliminato il terzo taglio, che se richiesto ci manderebbe sotto di 20 milioni di euro impedendoci di fare il Bilancio con tutto quello che ne consegue". La richiesta principale è quella di nuove risorse per viabilità ed edilizia "per poter adempiere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie - ha aggiunto il sindaco - lasciare 130mila chilometri di strade e 5.000 scuole con 2 milioni di studenti al proprio destino è pericoloso”.

Nel frattempo sono arrivate le nuove deleghe per Palazzo Nievo. Maria Cristina Franco, sindaco di Costabissara, è il nuovo vicepresidente del Consiglio Provinciale al posto del Sindaco di Rossano Veneto Morena Martini ed avrà anche le deleghe relative alla Programmazione provinciale della rete scolastica, alle Pari Opportunità e al Sociale. Per il resto confermati tutti gli incarichi.