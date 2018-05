La proposta Rosso, Dalla Rosa e Rucco quasi d'accordo

La questione Vicenza Calcio è uno dei temi caldi della campagna elettorale e l'eclatante proposta di Renzo Rosso per l'acquisto non poteva che entrare nell'agenda dei candidati a primo cittadino.



Il candidato sindaco di centro sinistra Otello Dalla Rosa, non ha dubbi: "Ritengo molto positivo che un imprenditore di alto livello come Renzo Rosso possa guidare il Vicenza verso le categorie che merita per storia, tradizione e pubblico. Ha dimostrato a Bassano di saper programmare e di avere la pazienza di costruire un progetto sportivo. I suoi mezzi economici, la capacità di programmare nel tempo e la grande passione del pubblico vicentino possono riportare il Vicenza ai livelli che merita. Come sindaco, ritengo indispensabile che ci sia un solido progetto sportivo".

"In questo caso - prosegue l'imprenditore - il Comune è disponibile ad affiancarsi agli investimenti del privato mettendo a disposizione e lo stadio con un affitto pluriennale e la disponibilità di eventuali spazi per iniziative commerciali o di merchandising collegati allo stadio. Quindi un supporto indiretto, che valorizzi il menti e contestualmente consenta alla squadra di avere uno stadio idoneo ad ogni categoria. C’è la massima disponibilità a commutare l’affitto in lavori sullo stadio oppure in spazi commerciali/direzionali per esempio nell’area dell’antistadio oppure, a fronte di investimenti diretti del privato, procedere con concessioni lunghe. Insomma massima disponibilità a sostenere l’investimento del privato ma difficoltà oggettiva a investire direttamente per cassa. In ogni caso per tradizione storia e pubblico non può che essere Vicenza al centro del progetto".

Più prudente il candidato di centro destra, Francesco Rucco: "È una notizia che da speranza al futuro del Vicenza Calcio, oggi una società, un patrimonio sportivo, a rischio estinzione. Vorrei capire quale sarà il progetto sportivo e societario. Da sindaco, una società con un progetto serio, avrà il nostro sostegno. Anche lo stadio deve essere riqualificato e messo a disposizione del progetto e della città"