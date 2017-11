Vicenza, primarie del PD a rischio per il ricorso di un extracomunitario

Primarie del Partito Democratico a rischio a Vicenza? Pare proprio di sì, grazie al ricorso di un 20enne moldavo che non ha digerito la norma che esclude dal diritto di voto i cittadini extra-europei, ancorché regolarmente residenti in Italia.



Nicolae Galea, nella sua lettera alla Commissione nazionale di garanzia del Partito democratico, lamenta che la decisione, sottoscritta dai tre candidati, viola diversi articoli dello Statuto nazionale del Pd, a partire "dall'articolo 2, laddove definisce come elettrici ed elettori, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso del permesso di soggiorno, stabilendo il loro diritto a partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati



Non solo: Galea chiede anche provvedimenti disciplinari nei confronti dei candidati sindaco, che hanno avallato "una decisione che così platealmente viola le norme statutarie nazionali e regionali". Il giovane si riserva anche di ricorrere alla magistratura, visto anche il pubblico impegno del partito di Renzi di far approvare lo Ius Soli.