Presentazione nuova Giunta Rucco: la diretta

Sabato alle ore 12, nella Loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori, ci sarà l'ufficializzazione della nuova Giunta sotto la guida di Francesco Rucco, che è intezionato a riservare per se la delega alla sicurezza. A quanto sembra la squadra è già pronta ma solo questa mattina si avranno le conferme sugli assessori che in tutto saranno 9, 5 uomini e 4 donne.

Oltre a Claudio Cicero, già attivissimo nella viabilità, e alla leghista Cristina Tolio - anche lei nella mini-giunta - che potrebbe andare all'istruzione, per le altre poltrone: in quota Lista Rucco si parla del plurivotato Silvio Giovine al quale dovrebbe andare la delega alle attività produttive, della ex forzista Valeria Porelli e dell'ex Ncd Lucio Zoppello; a Matteo Tosetto di Forza Italia sarebbe destinata la poltrona di vicesindaco; per la Lega i nomi sono invece quelli di Silvia Maino e Andrea Pelizzari. Infine, un assessorato a un esterno che a quanto sembra potrebbe essere Isabella Dotto, segretaria del gruppo consiliare regionale.

La diretta su Facebook