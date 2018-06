Arriva la nuova Giunta, a Rucco la delega alla sicurezza: "Giro di vite sui parchi"

Il giorno non è ancora ufficiale ma di sicuro la prossima settimana, forse lunedì, a Palazzo Trissino ci sarà l'ufficializzazione della nuova Giunta sotto la guida di Francesco Rucco. Tra i nomi che circolano, in quota Lega troviamo Andra Pelizzari, oltre a Cristina Tolio, già ora nella "mini-giunta" assieme a Claudio Cicero mentre in quota della Lista Rucco appare il nome dell'ex forzista Lucio Zoppello.

Uno dei temi cardine del programma del neo-eletto sindaco, la sicurezza, non dovrebbe avere un assessorato ma nelle intenzioni del primo cittadino resterebbe in delega proprio a lui. Sul tema Rucco è intervenuto venerdì al termine della sua prima partecipazione, in Prefettura, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: "Se Campo Marzo rimane una priorità, ho chiesto la massima collaborazione delle forze dell'ordine anche nell'attività di controllo dei parchi di quartiere”.

Nel corso dell'incontro il sindaco ha preso visione della situazione relativa agli interventi programmati sul territorio, auspicando che la collaborazione già presente tra forze dell'ordine e polizia locale possa migliorare ancora di più, non solo sul fronte della lotta allo spaccio, ma anche nel contrasto alle truffe e nel controllo delle aree pubbliche, attività particolarmente sollecitate dai cittadini. Sono state inoltre esaminate sotto il profilo dell'ordine pubblico la Notte Bianca programmata in città per il 29 e 30 giugno e l'apertura della Caserma Ederle prevista per le celebrazioni del 4 luglio.