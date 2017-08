Nomadi in via Bedin, Forza Italia: "Residenti esasperati"

“La vicenda del pagamento delle piazzole del campo nomadi di Viale Cricoli è una farsa: pagano, non pagano, non si sa se hanno pagato tutto …! Ma scherziamo?” Così interviene Matteo Tosetto, commissario provinciale berico di Forza Italia che sottolinea: “Intanto ci sembra che 100 euro all’anno per una piazzola attrezzata sia una cifra ridicola, soprattutto quando vediamo nomadi utilizzare automobili molto costose e poi è necessario cacciare via chi non paga nei tempi stabiliti!”.

In particolare Tosetto punta il dito sulla presenza di nomadi in via Bedin. "Denunciammo con il consigliere comunale Dalla Negra un anno fa, la presenza di una famiglia in camper su un terreno AIM”, spiega Tosetto, “con utenze di acqua ed elettricità apparetemente allacciati ad un edificio di proprietà comunale adibita come struttura di accoglienza di secondo livello. Era stato promesso che il tutto veniva risolto in un paio di mesi: è passato un anno!”.

Secondo la segnalazione del politico in quel luogo i cittadini residenti dei condomini limitrofi sono esasperati e vivono il disagio di "vedere la famiglia nomade che vive allo stato brado sulla strada”, puntualizza il commissario di Forza Italia: “la preoccupazione va soprattutto ai minori che giocano in condizioni sanitarie e di sicurezza ai limiti dell’impossibile, un'anno fa l'assessore Sala dichiarava che questa famiglia, che ha dei figli minori e che vuole seguire un percorso abitativo, ha ottenuto il permesso di stare nel cortile sino a quando non ci sarà la disponibilità di dare loro una casa. A distanza di più di un anno, ove questa famiglia ha avuto un'altro figlio, è ancora li!"

Tosetto si chiede: “I servizi sociali hanno presente la situazione (soprattutto dei minori)? Chi paga gli allacciamenti a luce e acqua che presumo attaccati all’edificio comunale? Perché il camper e le masserizie non vengono sgombrate? Perché a questa famiglia non viene assegnata una piazzola regolare dal punto di vista igienico sanitario?".

La proposta di Forza Italia è quella di studiare una strategia provinciale con il comune capoluogo che faccia da capofila. "E' necessario realizzare una rete tra i comandi delle polizie locali del Vicentino”, conclude il commissario di Forza Italia, “che periodicamente operi controlli sui nomadi stanziali e su quelli ancora in movimento e che verifichi di fatto il loro tenore di vita".