Vicenza, nomadi chiedono asilo politico Bizzotto:"Richiesta scandalosa"

Arriva sui tavoli del Parlamento Europeo il caso dell’asilo politico chiesto da una famiglia Rom residente in un campo nomadi di Vicenza. A portare la questione direttamente all’attenzione di Bruxelles è l’europarlamentare vicentina della Lega Nord Mara Bizzotto, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione UE.

Bizzotto segnala: "Come il caso di questi ROM di Vicenza dimostri lo scandaloso abuso che viene fatto in Italia delle richieste di permesso per motivi umanitari”, e chiede ufficialmente alla UE:“di aprire un’indagine sul proliferare di queste richieste da parte di etnie nomadi dell’Est Europa e sul meccanismo di riconoscimento dell’asilo politico da parte delle autorità italiane, dal momento che, a quanto si apprende, sono molteplici i casi simili in Veneto e in tutta Italia”.

“Trovo letteralmente scandaloso che questo gruppo Rom, che da anni vive in un campo nomadi a Vicenza e che non si è certo contraddistinto per rispetto della legalità e delle regole della civile convivenza, chieda e pretenda l’asilo politico – commenta l’europarlamentare Bizzotto – Una richiesta inaccettabile e persino offensiva, sia nei confronti dei cittadini e dei poveri vicentini, sia nei confronti dei veri profughi che scappano davvero dalla guerra, dalle persecuzioni e dalle torture, e che sono gli unici ad aver diritto all’asilo politico”.

“Purtroppo il nostro è diventato ormai il Paese dei balocchi dove chiunque può chiedere, e spesso ottenere, asilo politico per i motivi più assurdi e inesistenti – spiega l’eurodeputata Bizzotto - Questi Rom non scappano da nessuna guerra e da nessuna persecuzione e, anzi, se consideriamo che uno dei capi famiglia ha una lunga sfilza di arresti e condanne, l’unica cosa giusta da fare sarebbe espellere questi personaggi e riportarli in Bosnia, loro terra di provenienza, il prima possibile. Altro che asilo politico o permesso umanitario!”

“La verità è che questa richiesta di asilo politico è un’inaccettabile presa in giro nei confronti della collettività, ed è ancor più grave che sia stata patrocinata dalla Caritas e che trovi il complice consenso di una parte del Partito Democratico vicentino, con in testa l’assessore al sociale Isabella Sala – conclude l’europarlamentare leghista Mara Bizzotto - Del resto è ormai evidente come queste associazioni e il PD abbiano a cuore soltanto clandestini, immigrati e Rom, mentre non prestano la benché minima attenzione ai problemi dei tanti vicentini, veneti ed italiani poveri e in difficoltà”.