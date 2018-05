Movimento 5 Stelle, nessun candidato a Vicenza: "Scelta incomprensibile"

Incognita per il M5S berico. Lo staff del movimento non ha concesso loro la certificazione per presentare la lista e partecipare alle tornata elettorale per le Comunali. E il tutto senza fornire alcuna spiegazione. Ora c'è tempo fino a lunedì per ricevere il documento e poi bisognerà aspettare il verdetto della commissione comunale.

Questa mattina a Palazzo Trissino Francesco di Bartolo, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Danile Ferrarin - storico consiglierie Comunale pentastellato - assieme ad altri attivisti hanno depositato "simbolicamente" la documentazione necessaria per presentare la lista che avrebbe dovuto correre per le elezioni del 5 giugno. La scadenza di presentazione era per le ore 12 di sabato. Se non dovesse arrivare il via libera non ci sarà il simbolo del M5S sulla scheda.