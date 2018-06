Vicenza, le prime azioni della mini-giunta Rucco

Si è riunita giovedì mattina alle 8 la prima giunta della nuova amministrazione di Vicenza. L'esecutivo – in attesa delle altre nomine – è attualmente formato dal sindaco Francesco Rucco, da Claudio Cicero e da Cristina Tolio.

Chi sono

A Claudio Cicero, quindi, promotore della lista che porta il suo nome, consigliere comunale di lunga data, già assessore dell'amministrazione Hüllweck e consigliere delegato alla mobilità per un periodo dell'amministrazione Variati, il sindaco Francesco Rucco ha affiancato Cristina Tolio, terza più votata nella lista della Lega.

Cristina Tolio, 54 anni, una figlia di 29, è insegnante da 37 anni e attualmente lavora alla scuola primaria Zecchetto di Vicenza. Da sempre appassionata di politica – oltre che di camminate in montagna – , moglie del sindaco di Creazzo Stefano Giacomin, il neo assessore è al suo primo incarico ufficiale.

Il capo di gabinetto

La “mini giunta” ha approvato la delibera di nomina del nuovo capo di gabinetto: l'incarico è stato assegnato a Luca Milani, 43 anni, coordinatore organizzativo della campagna elettorale di Francesco Rucco. Responsabile degli affari istituzionali dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, è stato collocato in aspettativa per la durata del nuovo incarico, come previsto della legge.

Le prime decisioni