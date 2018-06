Vicenza: il consiglio comunale di Francesco Rucco

Un vero boom per la lista del neo sindaco Francesco Rucco, che si accaparra metà dei consiglieri a disposizione. Bene la Lega, male le civiche. Musica in parte diversa per gli sconfitti, con il PD che resta il primo partito della città, mentre falliscono clamorosamente le civiche. Nessun consigliere per le altre forze in campo, Potere al Popolo, Grande Nord e No previlegi politici.

Gli eletti per la Lista Rucco: Giovine Lunardi, Sorrentino, Naclerio, De Marzo, Zoppello, Porelli, Berengo, Siotto, Danchielli; per la Lega Nord: Ciambetti, Celebron, Tolio, Maltauro, Pellizzari, Albiero, Maino; per Forza Italia: Zocca, Cattaneo; per la Lista Cicero: Claudio Cicero.

Gli eletti della opposizione. Pd: Sala, Spiller, Balbi, Marchetti, Marobin, Rolando; Vicenza capoluogo: Selmo, Pupillo; Vinova: Ennio Tosetto; Quartieri del Centro: Colombara; Coalizione Civica: Asproso.