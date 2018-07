Ex hotel Europa: depositato il progetto per un hotel di lusso.

Presentato nei giorni scorsi il progetto che prevede la realizzazione di un hotel di alto livello nella struttura dell'ex hotel Europa, porta di ingresso a ovest della città di Vicenza.

"Una significativa vittoria per il futuro del quartiere, dopo l'hotel Europa e l'ex Sartori Motors, dove dovrebbero iniziare i lavori per una struttura commerciale, ora l'attenzione e il prossimo impegno è sulla vicina struttura, fatiscente e illegalmente abitata, di via Frescobaldi", ha dichiarato il consigliere comunale di minoranza Raffaele Colombara, sottolineando: "Tutto era nato per evitare l'apertura di un hub per richiedenti asilo all'ex hotel Europa. Nello scorso autunno la raccolta firme che avevo promosso con Valter Casarotto: 2.000 cittadini avevano detto no ad un centro di accoglienza a San Lazzaro. Nei mesi successivi, le rassicurazioni della proprietà sulla presentazione di un progetto di riqualificazione, che avevo monitorato presso gli uffici comunali".