Vicenza, prima giunta di Francesco Rucco: All'analisi la BPVi

Il sindaco ha chiesto un'audizione all'ufficio di presidenza della Commissione speciale d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto.

Obiettivo dell'incontro, a cui ha preso parte l'ufficio di presidenza della Commissione d'inchiesta costituito dai consiglieri regionali Sergio Berlato, Antonio Guadagnini e Giovanna Negro, è stato definire in che termini il Comune di Vicenza possa collaborare in modo efficace alla predisposizione delle richieste che saranno presentate dalla Regione Veneto al Governo, tra cui la costituzione di un fondo di ristoro per famiglie e imprese danneggiate.

“La Commissione d'inchiesta – ha detto al termine dell'incontro il sindaco Francesco Rucco – ci ha invitati a produrre una dettagliata relazione tecnica che mappi sia gli effetti sociali sulle famiglie vicentine, sia quelli economici sulle imprese del territorio causati dal dissesto della Banca Popolare di Vicenza.

Il rapporto sarà acquisito dalla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria ancora in atto e darà maggior forza alle richieste che la Regione si appresta a fare al Governo.

Confermo, inoltre, la decisione del Comune di costituirsi parte civile non appena la Corte di Cassazione avrà deciso in merito alla richiesta di trasferimento del processo.

Quanto a quest'ultima, auspico non venga accolta, sia perché non ravvedo l'incompatibilità ambientale invocata dalla difesa, sia perché lo spostamento del dibattimento in una nuova sede, che dovrebbe peraltro attrezzarsi per un processo davvero complesso, rappresenterebbe un ulteriore disagio, anche economico, per i molti azionisti già duramente colpiti dalla vicenda”.

Il rapporto sugli effetti del crollo della Banca popolare di Vicenza sul tessuto vicentino sarà redatto dall'assessore alla trasparenza Isabella Dotto, che opererà in collaborazione con l'assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino.