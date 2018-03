Amministrative Vicenza, come e quando si vota: i candidati sindaci e gli scenari politici

Domenica 27 maggio - data ufficiosa ma non ufficiale - 85mila vicentini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale di Vicenza. Se il giorno fosse confermato, l'eventuale ballottaggio sarà domenica 10 giugno, cioè dopo due settimane. La legge infatti stabilisce che le amministrative devono svolgersi entro il 15 giugno.

Vicenza, come città che ha più di 15mila abitanti deve infatti procedere con la sfida tra i candidati più votati se nessuno ottiene la maggioranza al primo turno. In caso di parità assoluta vince il candidato più anziano. Alle liste collegate al vincitore sarà attribuito il 60% dei seggi mentre il restante verrà diviso tra le liste che hanno perso. Non entreranno le liste che non hanno superato il 3% dei voti. Alla fine, escluso il sindaco, saranno 32 i consiglieri che entreranno a Palazzo Trissino.

Achille Variati, sindaco uscente di centrosinistra, abbandona il campo dopo due mandati consecutivi quindi 10 anni di governo cittadino. Prese il posto del forzista Enrico Hüllweck vincendo sul filo di lana al ballottaggio alle elezioni del 2008 con Lia Sartori, candidata del centrodestra e nel 2013 al primo turno contro la leghista Manuela Dal Lago, sempre candidata per il centrodestra.

I CANDIDATI SINDACI E GLI SCENARI POLITICI