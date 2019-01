Decreto Sicurezza, Rucco sta con Salvini: «I sindaci contrari sono strumentalizzati»

Per il sindaco di Vicenza il decreto voluto sa Salvini «è la risposta alla richiesta di aiuto dei sindaci». In una nota Franceso Rucco difende a spada tratta il ministro dell'Interno e non fa sconti ai sindaci "disobbedienti". «Come sindaci - afferma Rucco - ci troviamo quotidianamente ad affrontare problemi legati al degrado della città e alla sicurezza dei nostri cittadini. Ma lo facciamo spesso ad armi spuntate, senza cioè gli strumenti necessari ad intervenire in maniera efficace su questi temi. Il decreto Salvini è la risposta concreta alla nostra richiesta di aiuto, con l’aumento di agenti a difesa delle nostre città, strumenti più efficaci in dotazione alle forze dell’ordine, tutela dell’ordine pubblico e del decoro urbano».

«Un decreto che cerca di mettere ordine in un tema che per tanti anni è stato trascurato - prosegue il sindaco - un lassismo che ha fatto male alle nostre città e le cui conseguenze si pagano in termini di aumento della criminalità, di spaccio, di aree degradate. Chi ha a cuore la propria città non può che apprezzare un provvedimento che può portarci solo benefici».

Quanto alla rivolta di alcuni sindaci contro il decreto, Rucco non usa mezzi termini: «Non c’è sindaco al mondo che preferisca un’area pubblica piena di nullafacenti dediti ad attività criminali piuttosto che una città dove le regole esistono e soprattutto vengono fatte rispettare. La legalità non ha colore politico, è della destra e della sinistra che vogliono città sicure e ordinate. E non ha neppure razze o nazionalità: è di tutti coloro che rispettano le regole del vivere civile».

«Chi dice il contrario - conclude Rucco - lo fa perché è contro a prescindere, perché è politicamente strumentalizzato, perché il partito glielo chiede. Dimenticando, tra l’altro, di avere giurato, indossando la fascia tricolore, di rispettare la legge dello Stato. Cosa pericolosissima e che apre la strada all’illegalità e ad una deriva che non porta nulla di buono: se un sindaco per primo non rispetta una legge, come può pretendere che lo facciano i suoi cittadini?»