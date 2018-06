Vicenza, amministrative 2018: assegnati i 32 seggi del consiglio comunale

La maggioranza (20 seggi)

Delle 6 liste che hanno sostenuto Francesco Rucco, eletto sindaco al primo turno con 24.271 voti, sono 4 quelle che conquistano almeno un seggio: #RuccoSindaco, Lega, Forza Italia e Cicero Impegno a 360°.

I 740 voti ottenuti da Fratelli d'Italia e i 577 della lista Vicenza ai vicentini - Il popolo della famiglia non sono, invece, bastati per accedere a sala Bernarda.

In particolare, alla lista #RuccoSindaco, la più votata in assoluto grazie a 10.953 preferenze, spettano 10 seggi, che, alla prima seduta del consiglio comunale, saranno occupati da Silvio Giovine (11.399 voti), Marco Lunardi (11.324 voti), Valerio Sorrentino (11.284 voti), Nicolò Naclerio (11.223 voti), Leonardo De Marzo (11.203 voti), Lucio Zoppello (11.189 voti), Valeria Porelli (11.180 voti), Andrea Berengo (11.179 voti), Simona Siotto (11.157 voti) e Ivan Danchielli (11.146 voti).

La seconda lista più votata, nell'ambito della coalizione di maggioranza, con 7.085 voti, è la Lega, che guadagna 7 seggi in consiglio comunale: Roberto Ciambetti (7.342 voti), Matteo Celebron (7.302 voti), Jacopo Maltauro (7.228 voti), Andrea Pellizzari (7.188 voti), Roberta Albiero (7.178 voti), Silvia Maino (7.173 voti). Filippo Busin (7.151 voti) prende il posto, per surroga, di Cristina Tolio (7.261 voti), in quanto nominata assessore dal sindaco Rucco nell'ambito della mini giunta già riunitasi stamane per la prima volta.

Con 2.341 voti, invece, Forza Italia conquista 2 seggi, che vengono occupati da Marco Zocca (2.594 voti) e Roberto Cattaneo (2.573, voti).

Un posto in consiglio va anche alla lista Cicero Impegno a 360°, che con 1.050 voti complessivi, fa eleggere consigliere, con atto di surroga, il secondo candidato più votato in lista, Loredana Zezza Bocchese (1.133 voti), dato che il primo, Claudio Cicero (1.325 preferenze), è stato nominato assessore dal sindaco Rucco, assieme a Cristina Tolio (Lega).

L'opposizione (12 seggi)