Amministrative 2018: Rucco candidato sindaco civiche centro destra

Arrivata la candidatura delle liste civiche del centro destra per le elezioni amministrative del 2018. La conferenza stampa di sabato mattina presso il Vicenza Tiepolo Hotel ha presentato la coalizione per le prossime comunale. Il candidato sindaco ufficiale è Francesco Rucco, consigliere della lista Idea Vicenza.

Sono sei i gruppi che si sono alleati per partecipare alla competizione elettorale: Energie per Vicenza, Idea Vicenza, Impegno a 360 gradi, Progetto Vicenza 2018, Uniamo Vicenza e Vicenza ai Vicentini. Non è prevista, all'interno della coalizione di centro destra, la presenza di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia.