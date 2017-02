Valdagno, Quinta Colonna in collegamento per il problema profughi

Lunedì sera al locale Jacky Tonight alle 20.30 sarà in collegamento la trasmissione televisiva Quinta Colonna di Rete4 per un servizio sui problemi dell'accoglienza in Valle dell’Agno: Lega Nord e comitato prima Noi si metteranno a fianco dei cittadini per dire No agli immigrati a Valdagno.

"A fine anno del 2016 a Valdagno - spiega in una nota la senatrice della Lega Erika Stefani - ci sono 34 profughi di cui 10 ospitati in una struttura non agibile, con poggioli ancora puntellati ed in condizioni precarie e di mancanza di igiene a Novale. Da tempo i consiglieri Marco Randon e Alessandro Burtini stanno lottando in Comune insieme con Francesca Vitetta di Nuova Valdagno per sollevare il problema al Sindaco".

"I cittadini sono stanchi - continua - di dover subire le decisioni di un Governo che impone l’arrivo di immigrati e poi scarica il peso sociale di questo fenomeno su tutta la comunità. E quando questi immigrati arrivano a Novale, possono trovare subito la accoglienza di migranti come Kebba Singhateh, agli arresti domiciliari proprio a Novale per spaccio di droga a minorenni…."