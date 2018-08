Vaccini, rinvio dell'obbligo: "Rilancia mortalità infantile, non natalità"

"L’emendamento sui vaccini approvato dalla Maggioranza al Milleproroghe permetterà a tutti i bambini di accedere, a settembre, alle scuole dell’infanzia.”Si tratta di una deroga che alla ripresa dell’attività scolastica i bimbi anche non vaccinati potranno accedervi".

I senatori del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna e Pierpaolo Sileri annunciano con soddisfazione il via libera in commissione al Senato dell’emendamento che di fatto rimanda di un anno l’obbligo vaccinale come requisito per frequentare scuola.

Commenta amaramente la Senatrice Sbrollini