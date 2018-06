Trionfo della Lega nelle regioni rosse, Pretto: "Siamo l'unico vero partito con un vero leader"

"L'esito dei ballottaggi è stato straordinario e ha dimostrato, una volta di più, la bontà del programma di Salvini, grazie al quale la Lega continua ad essere trainante. Specialmente il risultato in Toscana è stato al di sopra delle aspettative: ora vogliamo ambire al governo della Regione".

Così l'onorevole vicentino Erik Pretto, ex segretario provinciale del Carroccio, sui risultati dell'ultimo round delle Amministrative 2018. "Risultati importanti non solo in Toscana, ma anche in Emilia Romagna ed in Umbria: questo ci fa capire che l'elettorato tradizionale della sinistra sta votando per un cambiamento, un cambiamento che noi rappresentiamo", prosegue.

"II successo della Lega, però, non deve essere essere letto come l'esito di un voto di protesta, ma come il frutto di decenni di lavoro sul territorio, con sezioni diffuse, operative, e gerarchie e regolamenti certi e riconoscibili".

Insomma, lo slogan di Pretto per le ultime politiche, #andiamoagovernare, resta valido anche per le prossime regionali, tra due anni.