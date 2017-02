Tribunale delle imprese, M5S: “In ogni tribunale, Bassano compreso”

"Concordo - afferma in una nota il senatore vicentino Enrico Cappelletti, capogruppo Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia - con la proposta della Confartigianato di Vicenza e di Treviso di istituire un Tribunale delle imprese a Bassano del Grappa che garantisca una giustizia specializzata e più celere, aderente alla realtà delle tante piccole e medie imprese del territorio. Il M5S ha presentato due emendamenti alla legge delega in esame in Commissione Giustizia del Senato, che vanno in questa direzione. Non sono sorpreso delle riserve della collega Sen. Filippin circa l'impossibilità di istituirlo. D'altra parte il PD ora (come peraltro la Lega Nord ed il centro-destra nella precedente legislatura), ne hanno notoriamente decretato la chiusura”.

"I nostri emendamenti - continua il senatore pentastellato - prevedono l'istituzione di una sezione specializzata in materia di impresa in ogni tribunale ordinario e, ove necessario, anche nelle sezioni distaccate. In altre parole, deleghiamo il Governo a modificare la legge sul Tribunale delle imprese del 2003, che attualmente ne limita l'istituzione solo presso le sedi delle Corti d'Appello. E' dunque certamente possibile modificare la legge anche se ci troviamo nello scampolo finale di questa legislatura. Contiamo nel sostegno di Confartigianato, in questa non facile battaglia".

"Rimane una domanda al presidente della Regione Veneto Zaia: non sarebbe stato più facile per la Lega Nord nel 2011 non votare la delega per la chiusura, piuttosto che chiedere di ripristinare il Tribunale ora?", conclude Cappelletti.