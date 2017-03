Thiene, striscioni contro le unioni gay

Uno striscione con la scritta "Mamma e papà: base della società" è apparso all'esterno del teatro di Thiene nella notte di domenica. La protesta è di Forza Nuova e Lotta studentesca contro lo spettacolo "Il marito di mio figlio" andato in scena sabato sera.



Queste le rivendicazioni in una nota del blitz:

"La famiglia non è una costruzione del cristianesimo, ma un dato di natura, qualcosa che precede lo Stato e la Chiesa. Gli antichi sapevano distinguere quello che è pubblico, e può incidere sulla società, da quanto è privato, per cui uno, a casa sua, sotto le lenzuola fa un po’ quello che vuole" dichiara Beschin, coordinatore provinciale di Forza Nuova.



"La natura nasce come famiglia, si basa sulla coppia uomo-donna, e questo dall’alba dei tempi. In Italia c’è stata una battaglia ideologica dove si è perso il senso della ragione. Si è commesso l’errore di considerare la famiglia non un elemento oggettivo di natura, ma come una variabile socio-culturale, e pertanto soggetta al cambiamento. Questo è un errore. Cercare di manipolare la realtà attraverso la legge è un atto anch’esso contro natura.", afferma Alessandro Gallo,coordinatore di Lotta Studentesca.

Prosegue Beschin:"La famiglia, l’unica possibile, è la famiglia naturale. Ciò non toglie che due persone dello stesso sesso possano convivere. Che convivano, disciplinino i loro diritti con un contratto, la cosa importante è che non si deve dare riconoscimento pubblico a una relazione omosessuale. Questa è una cosa che è e deve restare privata. Deve essere regolamentata dal diritto privato, non da quello pubblico.Bisogna opporsi a questa dittatura con tutte le proprie forze. C'è un potere da combattere, evanescente e transnazionale che viaggia con la finanza e punta all’omologazione. Questo potere è il nostro nemico dichiarato".