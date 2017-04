Siccità, Bottacin a Guarda: "La Regione è attiva, ma se lei può far piovere..."

L'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin replica alla consigliera di minoranza Cristina Guarda, che era intervenuta attraverso i media sull'emergenza siccità.

“Innanzitutto – dice Bottacin – se Guarda si fosse informata presso Arpav, avrebbe scoperto che non è vero, come lei afferma, che la situazione attuale è la più grave degli ultimi 20 anni. Un conto è farsi interprete di una diffusa preoccupazione, un altro è creare allarmismi.

Le sollecitazioni di Guarda giungono in ritardo e dovrebbe essere al corrente che la legge quadro sull’ambiente prevede, in caso di carenza idrica, che sia prima di tutto preservato l’uso idropotabile, poi l’agricoltura e poi tutto il resto. Ed è esattamente ciò che si sta facendo, intervenendo da settimane con i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile per garantire l’acqua potabile nelle situazioni di maggior criticità. Allo stesso tempo, la Regione si è attivata per quanto riguarda le concessioni di derivazione per le attività produttive, riducendole del 20 per cento e concordando con i gestori dei bacini montani di rilasciare solo l’acqua necessaria per l’agricoltura. La stessa cosa la stanno facendo i sindaci, che sono autorità competente per gli acquedotti, a cui sono allacciate molte aziende, emettendo ordinanze per la riduzione dei consumi d’acqua. Tutto questo avviene nel nostro territorio regionale, ma come è noto molti corsi d’acqua che attraversano il Veneto nascono in altre Regioni e le leggi vigenti non ci consentono di imporre ad altri le stesse ordinanze che emettiamo nel nostro territorio. Ecco perché continuiamo a ritmo serrato il confronto con le Regioni confinanti e con le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Certo, noi non siamo in grado di far piovere, ma se lei ci riesce, ben venga ogni sua iniziativa”.