Siccità, approvata la mozione per il piano di emergenza: "Trentino responsabile"

Approvata a larga maggioranza la mozione, di cui primo firmatario è il Presidente della terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto Sergio Berlato, con la quale il Consiglio regionale impegna la Giunta a predisporre con urgenza il Piano Irriguo Regionale per far fronte alla crisi idrica legata alle scarse precipitazioni nevose durante la passata stagione invernale e le altrettanto scarse precipitazioni piovose nel periodo primaverile.



"La crisi idrica – specifica Berlato – oltre ad essere imputata ad una questione metereologica, caratterizzata da scarse precipitazioni, è legata ad una differenziata disponibilità di risorse idriche nel Veneto nord orientale, in corrispondenza dei fiumi Brenta e Piave, rispetto a quelle riscontrabili nel Veneto nord occidentale in corrispondenza del fiume Adige".



"Dalla verifica di tali situazioni si deduce che i bacini idrici del Veneto nord occidentale hanno registrato dei “minimi storici” per effetto di una gestione delle risorse idriche da parte del Trentino Alto Adige che ha privilegiato l’utilizzo dell’acqua per la produzione di energia elettrica con una conseguente penalizzazione per il territorio a valle – prosegue - Situazioni metereologiche analoghe sono ciclicamente sempre accadute nel passato e continueranno a verificarsi in futuro indipendentemente dalle attività antropiche esercitate sul pianeta terra".



"Si deve quindi agire su una politica di razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua eliminando gli sprechi e puntando ad un sistema di irrigazione alternativo al metodo a scorrimento – precisa il consigliere - A tal proposito con la presente mozione si impegna la Giunta affinchè la Regione del Veneto e la regione Trentino Alto Adige concordino un corretto utilizzo delle risorse idriche, contemporaneamente tramite il Piano di Sviluppo Rurale ci si impegni a programmare bandi per l’irrigazione sostenendo le aziende agricole interessate a migliorare i propri impianti e necessariamente predisporre il Piano Irriguo Regionale partendo dai progetti già pronti e cantierabili e incentivando tutte le iniziative di prevenzione attingendo a risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie"