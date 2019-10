Scuola Scamozzi, conclusi i lavori per la riqualificazione della palestra

Conclusi i lavori alla scuola secondaria di primo grado Scamozzi, in via Einaudi 74, per la riqualificazione della palestra e degli spogliatoi annessi, per una spesa complessiva di circa 8.500 euro.

A renderlo noto, lunedì mattina, l'assessore alle attività sportive Matteo Celebron e l'assessore all'istruzione Cristina Tolio che hanno effettuato un sopralluogo in loco.

I lavori hanno riguardato la sostituzione di quattro porte interne e dei vetri sovrastanti, danneggiati dall'usura, dell'ingresso e dei due spogliatoi, con nuove porte in laminato; è stato inoltre sostituito il maniglione antipanico della porta di accesso interno alla palestra.

A completamento dell'intervento sono state tinteggiate le pareti dei servizi igienici, degli spogliatoi e del corridoio. Alle spese per l'intervento, per la maggior parte sostenute dalla società sportiva Antares, ha contribuito anche l'assessorato alle attività sportive con la cifra di 3 mila euro.