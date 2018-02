Dopo gli scontri a Macerata e a Bologna, Roberto Fiore a Vicenza per Forza Nuova

La campagna elettorale di Forza Nuova, dopo i violenti episodi di Macerata - dove il sindaco aveva vietato una loro manifestazione in seguito al massacro di Pamela Mastropietro e il seguente attentato terroristico di Luca Traini ai danni di un gruppo di migranti - e di Bologna - quando centinaia di persone si sono opposte a un loro presidio - arriva a Vicenza.

Roberto Fiore, segretario nazionale, sarà in piazza delle Poste, sabato alle 12.30, per presentare i candidati della lista "Italia agli Italiani" alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

"Un annuncio che diamo con fierezza, segno evidente che la segreteria del movimento guarda a Vicenza come un importante laboratorio politico a livello nazionale", dichiara Daniele Beschin, segretario provinciale del movimento che ha recentemente attaccato la nostra testata con un manifesto, subito stigmatizzato dall'Ordine e dal Sinadacato dei Giornalisti.

"Mentre oggi, la sinistra è troppo impegnata nell'anacronistica battaglia contro il fascismo, noi siamo impegnati in difesa del popolo, in battaglie storiche come il diritto alla casa, il diritto ad un lavoro dignitoso e ben retribuito, il sacrosanto diritto alla sicurezza dei nostri cittadini, tutte cose che l sinistra ha dimenticato e non è più in grado di sostenere in modo credibile."

Conclude Beschin "Venerdì scorso abbiamo assistito ad una carnevalata in città (ndr: riferendosi alla passeggiata antifascista), con persone che manifestavano contro il fascismo, proprio mentre 4 nigeriani venivano arrestati a Macerata per aver fatto a pezzi e messo in valigia una ragazza di 18 anni. Siamo alla follia più totale. La sinistra si dovrebbe vergognare, non abbiamo mai visto Dalla Rosa e compagni vicentini in piazza contro le violenze dei presunti profughi in Campo Marzo e in altre zone della città. Questo si che è vero razzismo, quello che questi signori perpetrano ogni giorno a danno dagli italiani! Forza Nuova e Italia agli Italiani saranno sempre in prima linea per la resistenza nazionale, a fianco del nostro popolo"