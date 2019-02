Salvini single vuole abolire San Valentino: le fans impazziscono

Può piacere o meno come politico, ma, innegabilmente, il vice premier Matteo Salvini è un social master.

Dopo essere stato criticato da testate di tutto il mondo per l'uso propagandistico di "gattini e panini", a San Valentino il vicepremier - protagonista di una rottura, ovviamente anche social, con la presentatrice Elisa Isoardi - posta una foto mentre guarda il panorama solo e malinconico: "San Valentino forse è da abolire" scrive.

Immediato il soccorso da parte delle sue numerossisime fans, che, in pochi minuti, lo hanno coperto di like, cuoricini e appassionati commenti. Il successo social del leader del Carroccio, però, non è solo virtuale: a Vicenza, in un contesto difficile come quello dell'assemblea dei soci delle popolari truffati, è stato accolto da un'ovazione da stadio, che si è ripetuta ad ogni suo intervento.