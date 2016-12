Regione, approvato il bilancio 2017 Zaia: "È storico, inaugura nuovo corso"

“È un bilancio storico che inaugura un nuovo corso per almeno due motivi: dopo tanti anni torna ad essere approvato entro Natale, senza il ricorso all’esercizio provvisorio, e sarà ricordato come quello che ha dato il via al referendum per l’autonomia del Veneto e dei Veneti”. Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta l’approvazione del bilancio di previsione 2017, avvenuta nella notte a Palazzo Ferro Fini.

“Nel segno dell’efficienza e della celerità – aggiunge Zaia – si è trattato comunque di un lavoro approfondito, attraverso il quale sono state date risposte a tutte le necessità che era possibile esaudire, con novità rivolte al mondo dell’economia, della scuola e della formazione professionale, dei trasporti, dell’ambiente del welfare in generale, del sostegno alle scuole paritarie, dell’innovazione”.

“Il risultato – conclude il Governatore – è arrivato grazie a un vero gioco di squadra dove tutti, maggioranza e opposizione, hanno fatto la loro parte agendo esclusivamente nell’interesse dei cittadini amministrati. Per questo ringrazio il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, tutti i vicepresidenti, l’assessore al Bilancio Gianluca Forcolin e l’intera Giunta, i presidenti e i componenti delle Commissioni, i capigruppo della maggioranza e i loro consiglieri, l’opposizione, i dirigenti della Giunta e del Consiglio e tutti i lavoratori della Regione senza i quali questo obbiettivo non sarebbe stato centrato. Il 2017 sarà un nuovo anno non facile, ma ci siamo messi nelle condizioni di affrontarlo nel miglior modo possibile”.