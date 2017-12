Fusione Comuni: nasce "Barbarano Mossano" e Tonezza dice "no" ad Arsiero

È nato il Comune di Barbarano Mossano. I cittadini dei due centri della riviera berica domenica hanno deciso per il "Sì" alle urne del referendum consultivo sulla fusione amministrativa dei due paesi. Fumata nera invece per quanto rigurda l'unione di Tonezza ed Arsiero, con l'ago della bilancia spostato verso il "No" dai tonezzani.

Lo spoglio si è concluso dopo mezzanotte.

BARBARANO MOSSANO: 6400 ABITANTI