Referendum Autonomia: sull'Altopiano media del 40% di affluenza alle 15

Tutti a votare. Sembra essere questa la parola d'ordine dell'Altopiano di Asiago, roccaforte dell'autogoverno. Asiago, lo scorso agosto è stato il primo paese ad ospitare il gazebo ufficiale per il sì all'Autonomia del Veneto. Secondo una stima dei presidenti di seggio il quorum da queste parti si raggiungerà sicuramente.

Una prima stima indicava un 40% di affluenza verso le 15 di domenica pomeriggio. Una percentuale importante se si considera che un altro grosso flusso eè previsto dopo le 19.

Ma cosa hanno votato i cittadini dell'Altopiano? In molti hanno risposto che sono andati alla "chiamata alle armi" ma con poche speranze che sull'autonomia cambi davvero qualcosa. Ma c'è anche chi si astiene per una ragione ben precisa, come la signora di Asiago che ha dichiarato: "Non vado a votare perchè non mi fido di Zaia e Salvini quando volevamo unirci al Trentino non ha portato avanti la nostra causa"