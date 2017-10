Referendum autonomia, bufera Toscani: "A votare solo i mona"

Tornano a far discutere le recenti dichiarazioni rilasciate dal fotografo Oliviero Toscani che, dopo aver definito i veneti come un popolo di ubriaconi, nelle scorse ore non si è trattenuto nemmeno commentando gli esiti del referendum sull'autonomia del Veneto.

Intervistato da Radio Padova nel corso di una trasmissione mattutina, il celebre fotografo ha sbottato queste parole ai microfoni dell'emittente patavina: "Mi telefonate alle 8 del mattino per sapere il mio parere sul referendum. Io non è che vi devo dire ciò che volete sentirvi dire: io non avrei detto niente su quei mona che sono andati a votare. Mi hanno chiesto cosa ne penso? Secondo me sono dei mona". Apriti cielo: la nuova dichiarazione in poche ore ha iniziato a fare il giro del Web, suscitando decine di proteste e commenti negativi da parte dei veneti. "Ognuno fa le sue scelte" ha concluso poi il fotografo cercando di aggiustare il tiro su quanto appena detto. "Semplicemente questa è l'idea che mi sono fatto sugli elettori del referendum". Il complicato rapporto tra Toscani e il popolo veneto si arrichisce così di un nuovo capitolo destinato ancora una volta a far discutere (da Trevisotoday)

Le reazioni