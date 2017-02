Recoaro, profughi all'hotel Bersagliere Stefani: "Scempio per la città"

"L'Hotel Bersagliere ospiterà almeno 40 clandestini, anche se voci ufficiose parlano di almeno il doppio e nessuno conosce il numero reale dei presunti profughi che arriveranno". Duro l'intervento della vicepresidente dei senatori della Lega Nord Erika Stefani.

"Recoaro Terme è un paese a forte vocazione turistica - spiega la senatrice - che ha bisogno di un rilancio e di una valorizzazione e non certo di diventare un hub per profughi. Da tempo si cerca di incentivare imprese e soggetti economici a investire sulle Fonti di Recoaro, sul complesso termale e ora Recoaro rischia di vedere compromessa irrimediabilmente la propria immagine. Noi della Lega Nord siamo a fianco di chi vuole che il Paese sia dei cittadini e dei turisti. Noi siamo con chi vuole che Recoaro torni ad essere la perla turistica che è stata per decenni".