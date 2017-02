Recoaro, la Lega Nord presente in paese per dire no all'arrivo di 90 profughi

Oggi i Recoaresi hanno detto No all’arrivo di 90 clandestini presunti profughi in paese - afferma in una nota la Lega Nord-Liga Veneta di Vicenza - E’ palpabile la forte preoccupazione e l’allarme sociale per la sicurezza ed il futuro di Recoaro, località a vocazione turistica che rischia di vedere ancora di più compromesse le speranze di concreto rilancio economico.

Per questo motivo il il neo eletto Segretario Provinciale della Lega Nord di Vicenza Erik Pretto, l’Eurodeputata Mara Bizzotto, la Senatrice Erika Stefani ed il Consigliere del Direttivo Provinciale della Lega Nord Vicentina Stefano Corrà, hanno voluto essere presenti in paese per ribadire che non lasceranno soli i cittadini di Recoaro Terme davanti alla illogica imposizione del Governo Italiano che, attraverso la longa manus della Prefettura, calpesta i diritti dei cittadini e dei loro rappresentanti, democraticamente eletti nelle istituzioni locali, lasciati soli nella gestione della sicurezza del territorio.

La Lega Nord Vicentina si rende disponibile a supportare i Recoaresi con nuove e successive iniziative.