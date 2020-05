Scritte «pro Zaia»: imbrattata la bacheca di Rifondazione dell'Ovest vicentino

Una mano ignota imbratta la bacheca di Rifondazione comunista di Valdagno, sulla quale erano stati affissi alcuni giudizi critici verso la giunta regionale. Immediata è arrivata la reazione di Rc che ha risposto al gesto con una nota «salace» diramata ieri primo maggio. Al centro del contendere ci sono le mascherine anti Covid-19 distribuite dalla Regione Veneto e «molto care» al governatore leghista Luca Zaia. «Evidentemente gli ignoti sostenitori di Zaia che hanno imbrattato la nostra bacheca a Valdagno - si legge nel dispaccio vergato dal coordinatore del circolo di zona Mario Barbieri - sono ben coscienti che le mascherine fornite sollecitamente dal nostro Luca nostro, anzi dal loro Luca, torneranno ben utili a costoro quando sarà in funzione la Superstrada pedemontana veneta in Valle dell'Agno, visti i livelli di inquinamento che la nuova arteria porterà in loco. Poco importa che tali dispositivi di sicurezza siano stati definiti mascherine Bugs Bunny in un salace commento del governatore campano Vincenzo De Luca».

