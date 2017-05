Pd, i tredici vicentini eletti in Assemblea Nazionale

Con il risultato delle Primarie di domenica scorsa, sono stati resi ufficiali anche i nomi degli eletti in Assemblea Nazionale che già da domenica prossima saranno a Roma per l’appuntamento conclusivo della fase congressuale che incoronerà nuovamente Renzi Segretario del Partito Democratico, occasione in cui verrà stilata anche la lista di coloro che entreranno a far parte della Direzione Nazionale.

Ed è proprio la mozione Renzi, forte del suo 76% conquistato in tutta la Provincia, a collezionare ben nove delegati dei tredici totali, tre nel collegio di Vicenza città e sei in quello di Bassano e Schio rispettivamente: Claudio Rizzato, l’On. Daniela Sbrollini e Diego Acco, il Sindaco di Nove Chiara Luisetto, due membri dell’Esecutivo come Antonio De Sanctis e la Responsabile Comunicazione Silvia Dalle Rive, Loredana Calgaro, Emanuele Cagnes, e Denis Foffano. La mozione di Andrea Orlando, con il suo 18,24% di consensi conquistati, sarà invece rappresentata nel “parlamentino” dem la Segretaria provinciale Veronica Cecconato e il componente dell'esecutivo Luigi Creazzo. Michele Emiliano, che nel Vicentino non era andato oltre il 5,01%, si aggiudica due delegati: Francesco Bianco e Federica Panzera.