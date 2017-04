Primarie Pd, come e dove votare in provincia di Vicenza

Il Partito Democratico di Vicenza, in occasione delle primarie in programma domenica 30 aprile, ha organizzato una serie di iniziative.

I cittadini che si recheranno ai seggi per eleggere i nuovi segretari (nazionale e regionale), potranno infatti rispondere ad un breve questionario sull’attività amministrativa di questi quattro anni, elencando gli ambiti dove si è agito meglio e dove invece ci possono essere ancora margini di miglioramento. Si potrà, infine, dare indicazione su quali saranno i temi centrali su cui la politica vicentina dovrà concentrarsi nei prossimi anni.

Domenica verrà sperimentata un’iniziativa che abbiamo preso in prestito dal PD di Milano. Si chiama “Diamoci un 5” e prevede la possibilità di sostenere l'attività politica del Pd locale con 5 euro. Risorse destinate alla campagna per le elezioni comunali del prossimo anno.

Sarà possibile, infine, tesserarsi al partito per il 2017. In città i tesserati al momento sono 400.



COME E DOVE VOTARE A VICENZA E PROVINCIA