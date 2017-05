Primarie del Pd, risultati: vicentini per Renzi al 76%

Soddisfazione da parte degli esponenti democratici vicentini per le primarie di partito andate in scena domenica in tutta la provincia.



Complessivamente sono 13mila le preferenze espresse con Matteo Renzi che ha superato il 76%, lasciando Andrea Orlando e Michele Emiliano rispettivamente al 18 e al 5%; dati in linea con quelli nazionali, con poco meno di due milioni di partecipanti.



I DATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA



I COMMENTI

Allegati