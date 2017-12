Primarie del centrosinistra a Vicenza: dove votare

Domenica 3 dicembre, dalle 8 alle 20, i vicentini sono chiamati a scegliere il candidato sindaco del centro sinistra per le Amministrative 2018.

I candidati sono il vicesindaco, indipendente, Jacopo Bulgarini d'Elci, il dem e presidente di Vinova Otello Dalla Rosa, il consigliere comunale ed ex capogruppo del Pd Giacomo Possamai.

Chi può votare

Tutti i cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in città e i giovani che compiranno 18 anni entro il 30 giugno 2018.

Dove si vota

All'auditorum Canneti di Levà degli Angeli in centro storico, nella sede della ex circoscrizione 2 di via De Nicola in Riviera Berica, in quella della 3 a villa Tacchi in viale della Pace, nella sede della circoscrizione 4 di via Turra. E ancora: alla scuola Ghirotti di via Lago di Levico, a Villa Lattes in via Thaon di Revel e nella sede della circoscrizione 7 di via Rismondo ai Ferrovieri.