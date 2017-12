Primarie centrosinistra: vince Dalla Rosa

A sorpresa è l'industriale a trionfare alle primarie del centrosinistra. Questi i risultati:

Otello Dalla Rosa 2.739

Giacomo Possamai 2.713

Jacopo Bulgarini d'Elci 923



Le dichiarazioni

«Quella di oggi è stata una corsa all'ultimo voto – è il commento di un emozionato Dalla Rosa – che ci siamo giocati in particolare nella circoscrizione 6 e in centro storico. Il risultato che oggi posso festeggiare è merito di un grande lavoro di squadra compiuto quartiere per quartiere, strada per strada, casa per casa e di cui sono stati parte fondamentale non solo la mia famiglia, ma anche i tanti volontari che mi hanno sostenuto fin qui. Ringrazio Giacomo e Jacopo per la bella campagna che hanno condotto, segnata dalla correttezza e dalla capacità di coinvolgere un gran numero di persone. Credo che questo risultato confermi che si vince quando ci si unisce e non quando ci si divide. Con Giacomo e Jacopo ora lavoreremo per il bene di Vicenza e per portare avanti le tante idee e proposte che abbiamo saputo costruire in queste settimane di impegno. Domani si riparte, insieme, per costruire un percorso di coivolgimento della città intera.»